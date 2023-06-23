Костас Слукас не поможет сборной Греции на ЧМ-2023

Теги Олимпиакос сборная Греции Костас Слукас Димитрис Итудис Томас Уолкап Чемпионат мира по баскетболу 2023 Тайлер Дорси Баскетбол

Разыгрывающий «Олимпиакоса» Костас Слукас пропустит чемпионат мира-2023, который начнется в конце августа.

Eurohoops со ссылкой на источники сообщает, что защитник уведомил руководство сборной о своих намерениях отдохнуть этим летом.

Ожидается, что его место займет или его партнер по команде Томас Уолкап, или Тайлер Дорси («Фенербахче»), который играет под руководством тренера национальной сборной Димитриса Итудиса.

Греция сыграет с США, Иорданией и Новой Зеландией на групповом этапе.

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