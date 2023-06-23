Костас Слукас не поможет сборной Греции на ЧМ-2023

Разыгрывающий « » пропустит чемпионат мира-2023, который начнется в конце августа.

Eurohoops со ссылкой на источники сообщает, что защитник уведомил руководство сборной о своих намерениях отдохнуть этим летом.

Ожидается, что его место займет или его партнер по команде Томас Уолкап, или («Фенербахче»), который играет под руководством тренера национальной сборной .

Греция сыграет с США, Иорданией и Новой Зеландией на групповом этапе.

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