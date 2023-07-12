«Ты вроде как отстой, да?» Майк Миллер рассказал, как Никола Йокич издевался над ним после победы в чемпионате

Теги Денвер Майк Миллер НБА Никола Йокич Баскетбол

Бывший игрок «Денвера» Майк Миллер в подкасте «The Let It Fly» рассказал, как Никола Йокич издевался над ним после победы в чемпионате.

«Я всегда смеялся над Джокером, говорил, что он никогда не выигрывал чемпионат и ничего не добился.

И вот я просыпаюсь в 3:30 утра от его сообщения, и он пишет: «Эй, братан, ты когда-нибудь выигрывал награду MVP? Или MVP финала?» Я отвечаю: «Нет, не выигрывал». И он пишет: «Ты вроде как отстой, да?» – рассказал Миллер.

Йокич провел первые два сезона в НБА в одной команде с Миллером.

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6 комментариев

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Pavel Gurin
Коля все по факту расписал 😁
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NikolayOss
Хорошо смеется тот, кто смеется последним ))
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Light Yagami
Ответ shooter77
Там еще Эмбиид молчит, что за сообщения пьяный Джокер ему после финала слал))) Кстати, все заметили, что Эмбиид наконец-то призаткнулся конкретно так? Сидит в раковине со статуэткой, клешней ее держит и старается не отсвечивать)
Потому что все эти эй смиты-хуейсмиты припомнят ему за фэйк МВП инста, если начнёт отсвечивать, ибо щас инфоповодов нет особо.
+1
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shooter77
Там еще Эмбиид молчит, что за сообщения пьяный Джокер ему после финала слал)))
Кстати, все заметили, что Эмбиид наконец-то призаткнулся конкретно так? Сидит в раковине со статуэткой, клешней ее держит и старается не отсвечивать)
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scorp19
Хахах у Йокича даже трешток получается какой то забавный и милый ))
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Сергей Пузанков
сколько он таких смс в ту ночь отправил только сотовый оператор знает
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