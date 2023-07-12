«Ты вроде как отстой, да?» Майк Миллер рассказал, как Никола Йокич издевался над ним после победы в чемпионате
Бывший игрок «Денвера» Майк Миллер в подкасте «The Let It Fly» рассказал, как Никола Йокич издевался над ним после победы в чемпионате.
«Я всегда смеялся над Джокером, говорил, что он никогда не выигрывал чемпионат и ничего не добился.
И вот я просыпаюсь в 3:30 утра от его сообщения, и он пишет: «Эй, братан, ты когда-нибудь выигрывал награду MVP? Или MVP финала?» Я отвечаю: «Нет, не выигрывал». И он пишет: «Ты вроде как отстой, да?» – рассказал Миллер.
Йокич провел первые два сезона в НБА в одной команде с Миллером.
Кстати, все заметили, что Эмбиид наконец-то призаткнулся конкретно так? Сидит в раковине со статуэткой, клешней ее держит и старается не отсвечивать)