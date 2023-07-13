Журналист Сэм Эмик: «Джеймс Харден все еще хочет покинуть «Филадельфию» и твердо намерен перейти в «Клипперс»

Теги возможные переходы Клипперс Филадельфия Джеймс Харден Дэрил Мори Баскетбол

По словам журналиста The Athletic Сэма Эмика, звездный разыгрывающий Джеймс Харден по-прежнему хочет уйти из «Филадельфии» и твердо намерен перейти в «Клипперс».

«Позиция Хардена не изменилась. Он все еще хочет покинуть «Филадельфию». Он все еще расстроен тем, как Дэрил Мори разрешил ситуацию, когда в прошлом месяце Харден мог стать свободным агентом.

И даже несмотря на недавнее разоблачение, что Харден посетил ту же вечеринку, что и его партнер по команде Джоэл Эмбиид и бывший владелец «Сиксерс» Майкл Рубин в Вегасе, он по-прежнему твердо намерен начать следующий сезон в форме «Клипперс», – пишет Эмик.

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4 комментария

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mephist13
самолёты не летают, поезда не ходят, дороги замело... а я в Клипперс
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Yony
Ну все-таки Фила — это вам не Эл-Эй.
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Tim Timson
Сэм Амик похоже просто мстит, как вечный новостник по Рокитс)
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leon01
трепещите клипера
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