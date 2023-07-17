Эд Кросвелл после данка приземлился на паховую область лежащего на паркете Нэйта Хинтона
Форвард «Юты» Эд Кросвелл приземлился на паховую область атакующего защитника «Хьюстона» Нэйта Хинтона в матче Летней лиги.
Хинтон упал на паркет после контакта, прозвучал свисток. Кросвелл принял решение забить сверху, а затем повис на кольце. Не заметив лежачего на полу оппонента, форвард спрыгнул и приземлился на паховую область Хинтона.
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