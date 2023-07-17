Эд Кросвелл после данка приземлился на паховую область лежащего на паркете Нэйта Хинтона

Теги Хьюстон НБА видео Юта Летняя лига НБА Нэйт Хинтон Баскетбол

Форвард «Юты» Эд Кросвелл приземлился на паховую область атакующего защитника «Хьюстона» Нэйта Хинтона в матче Летней лиги.

Хинтон упал на паркет после контакта, прозвучал свисток. Кросвелл принял решение забить сверху, а затем повис на кольце. Не заметив лежачего на полу оппонента, форвард спрыгнул и приземлился на паховую область Хинтона.

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