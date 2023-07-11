Инсайдер Дэйв Макменамин: «Все указывает на то, что Джеймс Харден останется в «Сиксерс»
По словам инсайдера ESPN Дэйва Макменамина, высока вероятность, что звездный разыгрывающий Джеймс Харден останется в «Филадельфии».
«В воскресенье вечером я разговаривал об этом с кучей людей. На данный момент все указывает на то, что Джеймс Харден останется в «Сиксерс».
На данный момент для сделки с «Клипперс» нет никакого импульса, а «Филадельфии» все еще нужен Харден, если она не найдет ему замену. Похоже, он может вернуться в «Сиксерс» в следующем сезоне», – сказал Макменамин в шоу Дэна Патрика.
никаких тебе, Джеймс, длинных и жирных контрактов, никакой расслабухи, либо меняем тебя на что-то ценное (а учитывая, что остался всего один год, такое тяжело получить), либо остаёшься, и рвёшь жопу этот год, за свой будущий контракт, а значит и за Филу
а потом посмотрим