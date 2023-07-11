Инсайдер Дэйв Макменамин: «Все указывает на то, что Джеймс Харден останется в «Сиксерс»

Теги возможные переходы Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Дэйва Макменамина, высока вероятность, что звездный разыгрывающий Джеймс Харден останется в «Филадельфии».

«В воскресенье вечером я разговаривал об этом с кучей людей. На данный момент все указывает на то, что Джеймс Харден останется в «Сиксерс».

На данный момент для сделки с «Клипперс» нет никакого импульса, а «Филадельфии» все еще нужен Харден, если она не найдет ему замену. Похоже, он может вернуться в «Сиксерс» в следующем сезоне», – сказал Макменамин в шоу Дэна Патрика.

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5 комментариев

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Левая рука Хардена
и это будет правильным решением для всех.
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udod
а Мори красавец
никаких тебе, Джеймс, длинных и жирных контрактов, никакой расслабухи, либо меняем тебя на что-то ценное (а учитывая, что остался всего один год, такое тяжело получить), либо остаёшься, и рвёшь жопу этот год, за свой будущий контракт, а значит и за Филу
а потом посмотрим
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Максим Макеев
думаю эту вещь разрешили еще 4 июля на вечеринке где были главные игроки и бывший и нынешний владельцы сиксерс
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Ivan Kuzmenyuk
Ответ Левая рука Хардена
и это будет правильным решением для всех.
Так же как и не менять Дэйма Портленду.
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fhneh
Ответ Ivan Kuzmenyuk
Так же как и не менять Дэйма Портленду.
Портленд ни на что не претендует. Максимум борьба за плей-ин
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