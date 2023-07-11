Инсайдер Дэйв Макменамин: «Все указывает на то, что Джеймс Харден останется в «Сиксерс»

По словам инсайдера ESPN Дэйва Макменамина, высока вероятность, что звездный разыгрывающий останется в «Филадельфии».

«В воскресенье вечером я разговаривал об этом с кучей людей. На данный момент все указывает на то, что Джеймс Харден останется в «Сиксерс».

На данный момент для сделки с «Клипперс» нет никакого импульса, а «Филадельфии» все еще нужен Харден, если она не найдет ему замену. Похоже, он может вернуться в «Сиксерс» в следующем сезоне», – сказал Макменамин в шоу Дэна Патрика.

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