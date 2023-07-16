«Финикс» и Бол Бол подпишут контракт на один год

Теги переходы Орландо Финикс НБА Бол Бол Баскетбол

«Финикс» и свободный агент Бол Бол (23 года, 218 см) договорились о контракте на один год, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. Отмечается, что сумма контракта полностью гарантирована.

23-летний центровой стал свободным агентом после отчисления из «Орландо». В контракте Бола оставался один год, за который он должен был получить 2,2 миллиона долларов.

Бол провел за «Мэджик» один сезон, набирая 9,1 очка, 5,8 подбора и 1,2 блок-шота в среднем за матч.

Кто заработал больше всех за карьеру в НБА

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3 комментария

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Егор Лешуков
Не повторяй не повторяй по два раза по два раза
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Алексей Матыгин
зачем он Финикс? как конкурент КД?)
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пашу
Как ни удивительно, на Финикс сформировал приличный ростер даже без обмена Эйтона. Будем смотреть.
На бумаге Окоги/Гордон, Ватанабе, Бейтс-Диоп, Дэмион Ли, Бол/Юбенкс - абсолютно адекватный второй юнит с поправкой на качество и стоимость старта. Денвер, к слову, вполне уверенно смотрелся в этом ПО ввосьмером
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