«Финикс» и Бол Бол подпишут контракт на один год

« » и свободный агент Бол Бол (23 года, 218 см) договорились о контракте на один год, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. Отмечается, что сумма контракта полностью гарантирована.

23-летний центровой стал свободным агентом после отчисления из « ». В контракте оставался один год, за который он должен был получить 2,2 миллиона долларов.

Бол провел за «Мэджик» один сезон, набирая 9,1 очка, 5,8 подбора и 1,2 блок-шота в среднем за матч.

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