Брэдли Бил начнет тренировочный лагерь в качестве стартового разыгрывающего «Санз»

Теги Финикс НБА Брэдли Бил Джордан Гудвин Баскетбол

Ожидается, что новобранец «Финикса» Брэдли Бил начнет предсезонный тренировочный лагерь в качестве стартового разыгрывающего команды, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Джордан Гудвин будет играть роль запасного разыгрывающего.

30-летний Бил стал игроком «Санз» в результате обмена с «Вашингтоном» этим летом. «Уизардс» получили Криса Пола, Лэндри Шэмета, шесть драфт-пиков второго раунда, четыре обмена пиками первого раунда и денежную компенсацию. Вместе с Билом в «Санз» перешли Айзейя Тодд и Джордан Гудвин.

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2 комментария

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Abdulla
Неожиданно.
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Suret
пятым в старте значит Окоги будет ?
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