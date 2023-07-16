Брэдли Бил начнет тренировочный лагерь в качестве стартового разыгрывающего «Санз»

Ожидается, что новобранец « » Брэдли Бил начнет предсезонный тренировочный лагерь в качестве стартового разыгрывающего команды, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Джордан Гудвин будет играть роль запасного разыгрывающего.

30-летний Бил стал игроком «Санз» в результате обмена с «Вашингтоном» этим летом. «Уизардс» получили Криса Пола, Лэндри Шэмета, шесть драфт-пиков второго раунда, четыре обмена пиками первого раунда и денежную компенсацию. Вместе с Билом в «Санз» перешли Айзейя Тодд и Джордан Гудвин.

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