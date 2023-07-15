«Никс», «Санз» и «Пэйсерс» обсуждали возможный обмен с участием Эвана Фурнье и Кэмерона Пэйна
«Нью-Йорк», «Финикс» и «Индиана» провели предварительные переговоры по поводу возможного трехстороннего обмена, в результате которого Кэмерон Пэйн присоединился бы к «Никс», Ти Джей Макконелл перешел бы в «Санз», а Эван Фурнье и драфт-пики достались бы «Пэйсерс».
Также обсуждались варианты обмена с участием Джордана Нворы («Индиана»).
Если бы сделка состоялась, «Нью-Йорк» создал бы «исключение обмененного игрока» на сумму более 19 миллионов долларов. Однако переговоры зашли в тупик.
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