«Никс», «Санз» и «Пэйсерс» обсуждали возможный обмен с участием Эвана Фурнье и Кэмерона Пэйна

Теги возможные переходы Индиана Нью-Йорк Финикс НБА Эван Фурнье Кэмерон Пэйн Ти Джей Макконнелл Джордан Нвора Баскетбол

«Нью-Йорк», «Финикс» и «Индиана» провели предварительные переговоры по поводу возможного трехстороннего обмена, в результате которого Кэмерон Пэйн присоединился бы к «Никс», Ти Джей Макконелл перешел бы в «Санз», а Эван Фурнье и драфт-пики достались бы «Пэйсерс». 

Также обсуждались варианты обмена с участием Джордана НворыИндиана»).

Если бы сделка состоялась, «Нью-Йорк» создал бы «исключение обмененного игрока» на сумму более 19 миллионов долларов. Однако переговоры зашли в тупик.

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