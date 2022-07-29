«Милан» официально подписал Дешона Томаса

объявил о подписании контракта с бывшим форвардом «Баварии» (30 лет, 201 см).

По информации СМИ, итальянский клуб предлагал американцу контракт на один год с возможностью продления еще на год. На Томаса также претендовали греческий «Панатинаикос» и итальянский «Виртус».

Томас провел минувший сезон за немецкую «Баварию». В 36 матчах он набирал в среднем 9,6 очка и 3,2 подбора.

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