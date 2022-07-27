Дешон Томас продолжит карьеру в «Милане»

Бывший форвард «Баварии» (30 лет, 201 см) договорился о подписании контракта с , сообщает Eurohoops.

По информации СМИ, итальянский клуб предложил американцу контракт на один год с возможностью продления еще на год. Ожидается, что стороны заключат соглашение в ближайшее время.

На Томаса также претендовали греческий и итальянский .

Игрок перешел в немецкую команду прошлым летом. В 36 матчах он набирал в среднем 9,6 очка и 3,2 подбора.

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