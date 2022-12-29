«Виллербан» и «Жальгирис» интересуются Дешоном Томасом
«Виллербан» и «Жальгирис» заинтересованы в приобретении форварда «Милана» Дешона Томаса (31 год, 201 см), который может покинуть итальянскую команду, сообщает Eurohoops.
Чтобы заполучить американца, клубы должны согласиться оплатить оставшуюся часть его контракта с «Миланом».
В нынешнем сезоне он сыграл 10 матчей Евролиги, набирая в среднем всего 3,4 очка.
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