«Виллербан» и «Жальгирис» интересуются Дешоном Томасом

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«Виллербан» и «Жальгирис» заинтересованы в приобретении форварда «Милана» Дешона Томаса (31 год, 201 см), который может покинуть итальянскую команду, сообщает Eurohoops.

Чтобы заполучить американца, клубы должны согласиться оплатить оставшуюся часть его контракта с «Миланом».

В нынешнем сезоне он сыграл 10 матчей Евролиги, набирая в среднем всего 3,4 очка.

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