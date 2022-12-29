«Виллербан» и «Жальгирис» интересуются Дешоном Томасом

« » и « » заинтересованы в приобретении форварда « » (31 год, 201 см), который может покинуть итальянскую команду, сообщает Eurohoops.

Чтобы заполучить американца, клубы должны согласиться оплатить оставшуюся часть его контракта с «Миланом».

В нынешнем сезоне он сыграл 10 матчей , набирая в среднем всего 3,4 очка.

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