Сделка между «Олимпиакосом» и Николой Миротичем сорвалась. Клуб начал искать другие варианты усиления

«Олимпиакос» вышел из переговоров с тяжелым форвардом (32 года, 208 см).

Сообщалось, что греческий гранд готовился сделать крупное предложение Миротичу после ухода из команды MVP Евролиги Саши Везенкова.

Однако по информации Михалиса Стефану из Eurohoops, сделка сорвалась. « » уже начал изучать другие варианты усиления состава.

«Панатинаикос» продолжает проявлять интерес к Миротичу.

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