Сделка между «Олимпиакосом» и Николой Миротичем сорвалась. Клуб начал искать другие варианты усиления

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Панатинаикос чемпионат Греции Никола Миротич Баскетбол

«Олимпиакос» вышел из переговоров с тяжелым форвардом Николой Миротичем (32 года, 208 см).

Сообщалось, что греческий гранд готовился сделать крупное предложение Миротичу после ухода из команды MVP Евролиги Саши Везенкова.

Однако по информации Михалиса Стефану из Eurohoops, сделка сорвалась. «Олимпиакос» уже начал изучать другие варианты усиления состава.

«Панатинаикос» продолжает проявлять интерес к Миротичу.

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