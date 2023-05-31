Джо Лэйкоб: «Высока вероятность, что офис возглавит кто-то из нынешних сотрудников «Уорриорз»
Боб Майерс во вторник объявил, что уходит с поста президента и генерального менеджера «Голден Стэйт».
По словам владельца «Уорриорз» Джо Лэйкоба, он не исключает, что офис возглавит кто-то из нынешних менеджеров клуба.
«У нас очень сильная организация, так что высока вероятность, что офис возглавит кто-то из нынешних сотрудников. Но решение пока не принято, так что пока не могу дать ответ на этот вопрос. Мы будем работать над этим», – заявил Майерс.
Сообщалось, что сын владельца клуба Кирк Лэйкоб и Майк Данливи-младший могут получить более значимые роли в офисе «Уорриорз».
Кирк на данный момент занимает должность исполнительного вице-президента по баскетбольным операциям, Данливи-младший – вице-президента по баскетбольным операциям.
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