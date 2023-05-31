Владелец « » Джо Лэйкоб рассказал о том, что инициатором и исполнителем варианта с переходом в команду звездного Кевина Дюрэнта в 2016 году был .

На этой неделе Майерс покинул пост генерального менеджера «Уорриорз».

«Мы проиграли ту серию в 2016 году, ведя 3-1. Об этом трудно даже вспоминать и говорить, если честно. И вот мы заполучили . Заслуга принадлежит Бобу, он тогда быстро справился. Этого не случилось бы без него, он был ключевым персонажем той истории, был инициатором и исполнителем.

К переходу были причастны многие люди в организации, но то была идея Боба, он ее и осуществил», – сказал Лэйкоб.

Главная роль в ремейке «Белые не умеют прыгать» – у рэпера Джека Харлоу. Он обожает баскетбол, тренировался с помощью Кавая и снимал Тайлера Хирро