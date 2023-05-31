Джо Лэйкоб: «Боб Майерс был инициатором и исполнителем перехода Дюрэнта в «Уорриорз»

Теги Голден Стэйт НБА Кевин Дюрэнт Оклахома-Сити Джо Лэйкоб Боб Майерс Баскетбол

Владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб рассказал о том, что инициатором и исполнителем варианта с переходом в команду звездного Кевина Дюрэнта в 2016 году был Боб Майерс.

На этой неделе Майерс покинул пост генерального менеджера «Уорриорз».

«Мы проиграли ту серию в 2016 году, ведя 3-1. Об этом трудно даже вспоминать и говорить, если честно. И вот мы заполучили Кевина Дюрэнта. Заслуга принадлежит Бобу, он тогда быстро справился. Этого не случилось бы без него, он был ключевым персонажем той истории, был инициатором и исполнителем.

К переходу были причастны многие люди в организации, но то была идея Боба, он ее и осуществил», – сказал Лэйкоб.

Главная роль в ремейке «Белые не умеют прыгать» – у рэпера Джека Харлоу. Он обожает баскетбол, тренировался с помощью Кавая и снимал Тайлера Хирро

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий