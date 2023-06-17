Владелец «Уорриорз» о назначении Майка Данливи генменеджером клуба: «Он готов к этому вызову»

Владелец «Уорриорз» Джо Лэйкоб прокомментировал назначение на пост генерального менеджера клуба.

«Он молод и энергичен, установил многочисленные связи в лиге, хорошо общается с игроками и тренерами – все это важные качества в нашем бизнесе. Майк готов к этому вызову и ответственности», – говорится в заявлении Лейкоба.

Завершив игровую карьеру в 2017 году, Данливи в скором времени присоединился к «Голден Стэйт» в качестве скаута. Год спустя он стал ассистентом генменеджера, а с 2021 года занимал должность вице-президента по баскетбольным операциям.

Нового босса «Голден Стэйт» все знают по фото, где его вырубают ногой в челюсть. В реальности все было иначе