Владелец «Уорриорз» о назначении Майка Данливи генменеджером клуба: «Он готов к этому вызову»

Теги Голден Стэйт Майк Данливи-младший НБА Джо Лэйкоб Баскетбол

Владелец «Уорриорз» Джо Лэйкоб прокомментировал назначение Майка Данливи на пост генерального менеджера клуба.

«Он молод и энергичен, установил многочисленные связи в лиге, хорошо общается с игроками и тренерами – все это важные качества в нашем бизнесе. Майк готов к этому вызову и ответственности», – говорится в заявлении Лейкоба. 

Завершив игровую карьеру в 2017 году, Данливи в скором времени присоединился к «Голден Стэйт» в качестве скаута. Год спустя он стал ассистентом генменеджера, а с 2021 года занимал должность вице-президента по баскетбольным операциям.

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