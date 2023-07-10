Оби Топпин: «Я прекрасно провел время в «Нью-Йорке», это была мечта – надеть майку «Никс». Но очень хочется начать новый путь в «Индиане»

Теги Индиана Нью-Йорк НБА Оби Топпин Баскетбол

Тяжелый форвард Оби Топпин рассказал о своих эмоциях после перехода в «Индиану» из «Нью-Йорка» в это межсезонье.

Топпин был обменян на два пика второго раунда.

«Я прекрасно провел время в «Нью-Йорке». Очевидно, что это была мечта – иметь возможность играть в Madison Square Garden и, конечно же, надеть майку «Никс».

У нас были замечательные игроки, замечательные тренеры – все были замечательными, но, безусловно, очень хочется начать новый путь и начать его здесь, в «Индиане».

Я не хочу сказать, что это очень расстраивает – все происходит не просто так. Но я уже предвкушаю: живу сегодняшним днем, рад быть здесь, в Инди, и не могу дождаться начала работы», – сказал форвард в интервью SNY.

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2 комментария

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LadMuzin
Хорошая история была несколько лет назад с ним, свой парень, всегда мечтал играть в родном городе. Запомнился данками, атлетизмом, но наверное чутка большего ожидали.
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obanze
Ответ LadMuzin
Хорошая история была несколько лет назад с ним, свой парень, всегда мечтал играть в родном городе. Запомнился данками, атлетизмом, но наверное чутка большего ожидали.
Не проблема Оби что его так переоценили, как и Баррета. Игроки ранга второй-третьей звезды
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