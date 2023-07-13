Андрей Топтунов перешел в «Енисей»

Теги Зенит Енисей суперлига Россия Единая лига ВТБ Андрей Топтунов Баскетбол

Разыгрывающий «Зенита» Андрей Топтунов (20 лет, 183 см) перешел в «Енисей», сообщает официальный сайт красноярской команды.

Топтунов выступал за «Зенит» с 2021-го года, а в сезоне 2022/23 принял участие в 11 матчах.

В прошедшем сезоне Суперлиги-1 Топтунов набирал 13,3 очка и 4,6 передачи в среднем за матч.

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