Андрей Топтунов перешел в «Енисей»
Разыгрывающий «Зенита» Андрей Топтунов (20 лет, 183 см) перешел в «Енисей», сообщает официальный сайт красноярской команды.
Топтунов выступал за «Зенит» с 2021-го года, а в сезоне 2022/23 принял участие в 11 матчах.
В прошедшем сезоне Суперлиги-1 Топтунов набирал 13,3 очка и 4,6 передачи в среднем за матч.
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