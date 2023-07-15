Андрей Ватутин: «На Курбанова всерьез претендовали другие клубы Лиги ВТБ»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин Никита Курбанов Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент ЦСКА Андрей Ватутин признался, что рад подписанию нового однолетнего контракта с Никитой Курбановым, и отметил, что этим летом на форварда претендовали другие клубы Единой лиги ВТБ.

«Когда мы с Никитой обсуждали его назначение капитаном команды, у него были сомнения, справится ли он с дополнительной ответственностью и функциями капитана. Очень рад, что тогда смог найти аргументы, и Никита принял наше предложение. Сейчас он настолько органичен в этой роли, что уже трудно поверить, будто для этих сомнений были хотя бы минимальные основания.

С каждым годом он становится мудрее и эффективнее, плюс, становится все более важным фактором для развития психологии победителя в каждом из партнеров. Это понимаем не только мы, но и соперники, и этим летом на Курбанова всерьез претендовали другие клубы Лиги ВТБ.

Рад, что Никита принял решение остаться в команде из родного города, в клубе, с которым он себя ассоциирует, и который, в свою очередь, ассоциирует себя с капитаном», – сказал Ватутин.

«Наш проект оказался привлекательным для игроков, которые хотят развиваться». Итоги первого сезона МБА в Лиге ВТБ

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1 комментарий

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Petran_grek
Капитанище ЦСКА ,красавчик ,успехов!
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