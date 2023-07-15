Никита Курбанов остался в ЦСКА еще на один год

Теги переходы ЦСКА Никита Курбанов Единая лига ВТБ Баскетбол

ЦСКА объявил о подписании нового однолетнего контракта с капитаном команды Никитой Курбановым (36 лет, 202 см).

Форвард является рекордсменом столичного клуба по количеству сезонов (15) и числу проведенных матчей (728).

В прошедшем сезоне Лиги ВТБ показатели Курбанова составили 4,1 очка, 3,5 подбора и 1,6 передачи в среднем за игру.

«Рад продолжить сотрудничество с родным для меня клубом. Приложу все усилия, чтобы радовать своей работой клуб и болельщиков! Скоро увидимся!» – приводит слова Курбанова официальный сайт армейцев.

Так что же это было? Сезон Единой лиги — в сюжетах

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2 комментария

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Дэннис Молинарев
Наш ответ Юдонису Хаслему :)
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Сергей Орлов
Ответ Дэннис Молинарев
Наш ответ Юдонису Хаслему :)
Курбанов хоть играет)
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