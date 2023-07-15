Никита Курбанов остался в ЦСКА еще на один год

объявил о подписании нового однолетнего контракта с капитаном команды (36 лет, 202 см).

Форвард является рекордсменом столичного клуба по количеству сезонов (15) и числу проведенных матчей (728).

В прошедшем сезоне Лиги ВТБ показатели Курбанова составили 4,1 очка, 3,5 подбора и 1,6 передачи в среднем за игру.

«Рад продолжить сотрудничество с родным для меня клубом. Приложу все усилия, чтобы радовать своей работой клуб и болельщиков! Скоро увидимся!» – приводит слова Курбанова официальный сайт армейцев.

Так что же это было? Сезон Единой лиги — в сюжетах