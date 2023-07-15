Андрей Воронцевич покинет УНИКС («Свободный агент»)

Капитан УНИКСа Андрей Воронцевич (35 лет, 207 см) покинет казанскую команду, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Ранее сообщалось, что Воронцевича не устраивает предложение УНИКСа, и он взял время на раздумье.

В 32 матчах прошедшего сезона лиги ВТБ форвард набирал в среднем 3,2 очка и 2,0 подбора за 13,8 минуты на паркете.

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