Андрей Воронцевич покинет УНИКС («Свободный агент»)

Теги возможные переходы Андрей Воронцевич УНИКС Единая лига ВТБ Баскетбол

Капитан УНИКСа Андрей Воронцевич (35 лет, 207 см) покинет казанскую команду, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Ранее сообщалось, что Воронцевича не устраивает предложение УНИКСа, и он взял время на раздумье.

В 32 матчах прошедшего сезона Единой лиги ВТБ форвард набирал в среднем 3,2 очка и 2,0 подбора за 13,8 минуты на паркете.

«Наш проект оказался привлекательным для игроков, которые хотят развиваться». Итоги первого сезона МБА в Лиге ВТБ

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
И перейдёт в Голден Стэйт.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дэннис Молинарев
Печальное завершение карьеры, а такие надежды подавал :(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xamer 9
Ответ Сергей Орлов
И перейдёт в Голден Стэйт.
Голден Стейт Самара или Голден Стейт Енисей?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милош Теодосич
Ответ xamer 9
Голден Стейт Самара или Голден Стейт Енисей?)
Под конец карьеры хочет максимально приличные деньги заработать, и важно в какой команде и не важно за что они будут бороться. Енисей, Самара, почему нет, вполне может быть. Чемпионств в копилке уже достаточно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий