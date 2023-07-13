УНИКС проявляет интерес к Марвину Джонсу

Теги возможные переходы УНИКС Хапоэль Холон Единая лига ВТБ Марвин Джонс Баскетбол

УНИКС заинтересован в приобретении центрового Марвина Джонса (29 лет, 213 см), сообщает «Перехват».

Интерес к американскому бигмену также проявляют испанский «Ховентут» и черногорская «Будучность».

Джонс провел прошедший сезон за «Хапоэль Холон», набирая в Лиге чемпионов 10,6 очка, 6,9 подбора и 2,0 передачи в среднем за матч. Показатели в чемпионате Израиля – 9,7 очка, 6,8 подбора и 1,1 передачи.

«Наш проект оказался привлекательным для игроков, которые хотят развиваться». Итоги первого сезона МБА в Лиге ВТБ

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