Сергей Елевич: «Подписание нового контракта с Димитриевичем – большая победа УНИКСа»

Теги УНИКС Сергей Елевич Единая лига ВТБ Ненад Димитриевич Баскетбол

Заслуженный тренер России Сергей Елевич назвал подписание нового контракта с разыгрывающим Ненадом Димитриевичем большой победой УНИКСа на трансферном рынке.

«Это очень нужный игрок, Димитриевич — явный лидер, который не боится брать на себя игру. Я считаю большой победой для УНИКСа то, что они продлили контракт с ним. Это очень позитивный момент в плане трансферов.

Конечно, было бы здорово для УНИКСа, если бы команду не покинул Хантер. И, тем не менее, то, что удалось сохранить в составе Димитриевича, уже очень хороший симптом», — сказал Елевич.

Новый контракт с северомакедонским баскетболистом заключен по схеме 1+1.

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