Комментатор Ричард Джефферсон обменялся майками с игроком «Гризлис» Фрэнки Феррари

Теги Лейкерс Мемфис Ричард Джефферсон НБА видео Летняя лига НБА Фрэнки Феррари Баскетбол

Комментатор Ричард Джефферсон по окончании матча Летней лиги между «Мемфисом» и «Лейкерс» обменялся майками с разыгрывающим «Гризлис» Фрэнки Феррари.

Джефферсон снял с себя белую футболку и надел игровую майку «Мемфиса».

«Гризлис» одержали уверенную победу над «Лейкерс» – 100:69. Феррари отметился 4 очками, 3 подборами и 3 передачами за 16 минут на паркете.

27-летний разыгрывающий большую часть карьеры провел в Испании, выступая за «Манресу», «Гран-Канарию», «Уникаху» и «Сарагосу».

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