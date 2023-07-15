«Как он взлетел так высоко?» Эл Джей Фигероа исполнил потрясающий путбэк-данк через новичка «Гризлис»

Теги Лейкерс Мемфис НБА видео Летняя лига НБА Эл Джей Фигероа Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Эл Джей Фигероа в матче Летней лиги исполнил эффектный путбэк-данк через новичка «Мемфиса» Грегори Джексона.

Эпизод привел в восторг болельщиков, скамейку «Лейкерс» и комментаторов.

«Не может быть! Как он взлетел так высоко?» – прокричал комментатор.

25-летний Фигероа завершил встречу с 15 очками и 5 подборами. «Лейкерс» проиграли «Гризлис» – 69:100.

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1 комментарий

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banderos
На радостях даже не понял, как праздновать
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