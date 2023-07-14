Стеф Карри о выходе Криса Пола в старте: «Сейчас это интересно кому угодно, кроме нас самих»

Разыгрывающий « » рассчитывает выходить в стартовой пятерке в сезоне-2023/24.

Как рассказал 4-кратный чемпион НБА Стефен Карри в разговоре с San Francisco Chronicle, это решение точно не будет принято в ближайшее время.

«Самое главное – этим сейчас интересуется кто угодно, кроме нас самих. В данный момент не время для этого, и ответов тоже нет. Разбираться в этом придется в любом случае нам», – цитирует Карри SFC.

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