Стеф Карри о выходе Криса Пола в старте: «Сейчас это интересно кому угодно, кроме нас самих»
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Крис Пол рассчитывает выходить в стартовой пятерке в сезоне-2023/24.
Как рассказал 4-кратный чемпион НБА Стефен Карри в разговоре с San Francisco Chronicle, это решение точно не будет принято в ближайшее время.
«Самое главное – этим сейчас интересуется кто угодно, кроме нас самих. В данный момент не время для этого, и ответов тоже нет. Разбираться в этом придется в любом случае нам», – цитирует Карри SFC.
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