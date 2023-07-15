«Олимпиакос» подписал Георгиоса Танулиса

« » объявил о подписании контракта с молодым центровым Георгиосом Танулисом (20 лет, 210 см). Соглашение рассчитано до 2027 года.

Танулис провел предыдущие три сезона за « ».

В прошедшем сезоне чемпионата Греции 20-летний центровой набирал 3,9 очка и 2,5 подбора в среднем за матч. В Еврокубке показатели Танулиса составили 4,3 очка и 2,5 подбора.

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