«Олимпиакос» подписал Георгиоса Танулиса

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос чемпионат Греции Промитеас Георгиос Танулис Баскетбол

«Олимпиакос» объявил о подписании контракта с молодым центровым Георгиосом Танулисом (20 лет, 210 см). Соглашение рассчитано до 2027 года.

Танулис провел предыдущие три сезона за «Промитеас».

В прошедшем сезоне чемпионата Греции 20-летний центровой набирал 3,9 очка и 2,5 подбора в среднем за матч. В Еврокубке показатели Танулиса составили 4,3 очка и 2,5 подбора.

Книги Абдул-Джаббара о Майкрофте Холмсе не просто беллетристика. В детективной трилогии великого центрового масса личных деталей

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий