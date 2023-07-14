Джоэл Боломбой перейдет в «Црвену Звезду» (Урбонас)

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Црвена Звезда MTS чемпионат Греции Адриатическая лига Джоэл Боломбой Баскетбол

Тяжелый форвард Джоэл Боломбой (29 лет, 204 см) продолжит карьеру в «Црвене Звезде», информирует инсайдер BasketNews Донатас Урбонас.

Пресс-служба клуба пять минут спустя анонсировала переход Боломбоя.

Бывший игрок ЦСКА провел последний сезон за «Олимпиакос». В составе греческой команды он стал финалистом Евролиги и выиграл три титула в национальном чемпионате.

В 30 матчах Евролиги Боломбой набирал в среднем 4,1 очка и 3,2 подбора за 12 минут на паркете.

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3 комментария

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Abdulla
Легенда Юты и Милуоки...
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Джонни-массажист
Настоящий украинский хлопец....
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unrecyclable
Царская стата
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