Джоэл Боломбой перейдет в «Црвену Звезду» (Урбонас)
Тяжелый форвард Джоэл Боломбой (29 лет, 204 см) продолжит карьеру в «Црвене Звезде», информирует инсайдер BasketNews Донатас Урбонас.
Пресс-служба клуба пять минут спустя анонсировала переход Боломбоя.
Бывший игрок ЦСКА провел последний сезон за «Олимпиакос». В составе греческой команды он стал финалистом Евролиги и выиграл три титула в национальном чемпионате.
В 30 матчах Евролиги Боломбой набирал в среднем 4,1 очка и 3,2 подбора за 12 минут на паркете.
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