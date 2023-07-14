Джоэл Боломбой перейдет в «Црвену Звезду» (Урбонас)

Тяжелый форвард (29 лет, 204 см) продолжит карьеру в « », информирует инсайдер BasketNews Донатас Урбонас.

Пресс-служба клуба пять минут спустя анонсировала переход Боломбоя.

Бывший игрок ЦСКА провел последний сезон за « ». В составе греческой команды он стал финалистом Евролиги и выиграл три титула в национальном чемпионате.

В 30 матчах Евролиги Боломбой набирал в среднем 4,1 очка и 3,2 подбора за 12 минут на паркете.

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