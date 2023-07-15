Георгиос Папаяннис официально стал игроком «Фенербахче»

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Турецкий «Фенербахче» официально объявил о подписании контракта с центровым Георгиосом Папаяннисом (26 лет, 221 см). Соглашение рассчитано на два года

Новый главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман хотел видеть Папаянниса в команде, однако центровой принял решение продолжить карьеру в команде Димитриса Итудиса.

В минувшем сезоне чемпионата Греции Папаяннис набирал в среднем 9,4 очка и 5,9 подбора при 71,9% реализации двухочковых бросков.

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