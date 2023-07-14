Георгиос Папаяннис продолжит карьеру в «Фенербахче»

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко Панатинаикос чемпионат Греции чемпионат Турции Георгиос Папаяннис Баскетбол

Центровой Георгиос Папаяннис (26 лет, 221 см) сегодня утром уведомил «Панатинаикос», что принял решение перейти в турецкий «Фенербахче».

Об этом сообщает греческое издание SDNA.

SDNA пишет, что новый главный тренер Эргин Атаман хотел видеть Папаянниса в команде, однако центровой принял решение продолжить карьеру в команде Димитриса Итудиса.

В минувшем сезоне чемпионата Греции Папаяннис набирал в среднем 9,4 очка и 5,9 подбора при 71,9% реализации двухочковых бросков.

Кайл Лаури в «Кливленде», Марк Газоль в «Хьюстоне», Майкл Редд в «Далласе»? Было и такое – но лишь несколько дней

23 великие фотографии Майкла Джордана

Кто заработал больше всех за карьеру в НБА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий