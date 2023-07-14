Георгиос Папаяннис продолжит карьеру в «Фенербахче»
Центровой Георгиос Папаяннис (26 лет, 221 см) сегодня утром уведомил «Панатинаикос», что принял решение перейти в турецкий «Фенербахче».
Об этом сообщает греческое издание SDNA.
SDNA пишет, что новый главный тренер Эргин Атаман хотел видеть Папаянниса в команде, однако центровой принял решение продолжить карьеру в команде Димитриса Итудиса.
В минувшем сезоне чемпионата Греции Папаяннис набирал в среднем 9,4 очка и 5,9 подбора при 71,9% реализации двухочковых бросков.
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