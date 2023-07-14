Нэйт Сестина продолжит карьеру в «Фенербахче»

Форвард « » (26 лет, 206 см) перешел в « », передает пресс-служба клуба.

По информации СМИ, соглашение заключено по схеме «1+1».

В прошедшем сезоне Еврокубка Сестина набирал в среднем 10,4 очка и 4,6 подбора.

«Тюрк Телеком» уступил «Гран-Канарии» в финале соревнования – 67:71.

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