Нэйт Сестина продолжит карьеру в «Фенербахче»

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко чемпионат Турции Тюрк Телеком Нэйт Сестина Баскетбол

Форвард «Тюрк Телекома» Нэйт Сестина (26 лет, 206 см) перешел в «Фенербахче», передает пресс-служба клуба.

По информации СМИ, соглашение заключено по схеме «1+1».

В прошедшем сезоне Еврокубка Сестина набирал в среднем 10,4 очка и 4,6 подбора.

«Тюрк Телеком» уступил «Гран-Канарии» в финале соревнования – 67:71.

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