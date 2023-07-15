Руководитель клуба НБА: «Сперс» не будут заигрывать Виктора Вембаньяму в матчах два дня подряд»

По мнению скаутов и руководителей клубов НБА, «Сан-Антонио» будет беречь форварда и стараться не перегружать 1-го номера драфта в предстоящем сезоне.

«Сперс», по-видимому, будут много работать над его телом, управлять его игровым временем, не заигрывать его в матчах два дня подряд и так далее, что разумно. Они подойдут к этому вопросу правильно», – сказал ассистент генерального менеджера одного из клубов Восточной конференции.

Ранее Вембаньяма объявил, что не будет играть за сборную Франции на чемпионате мира этим летом, чтобы сосредоточиться на подготовке к первому сезону в .

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