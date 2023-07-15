Руководитель клуба НБА: «Сперс» не будут заигрывать Виктора Вембаньяму в матчах два дня подряд»

Теги Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

По мнению скаутов и руководителей клубов НБА, «Сан-Антонио» будет беречь форварда Виктора Вембаньяму и стараться не перегружать 1-го номера драфта в предстоящем сезоне.

«Сперс», по-видимому, будут много работать над его телом, управлять его игровым временем, не заигрывать его в матчах два дня подряд и так далее, что разумно. Они подойдут к этому вопросу правильно», – сказал ассистент генерального менеджера одного из клубов Восточной конференции.

Ранее Вембаньяма объявил, что не будет играть за сборную Франции на чемпионате мира этим летом, чтобы сосредоточиться на подготовке к  первому сезону в НБА.

Дождались: Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол в форме «Сан-Антонио». Получилось… как-то вяло

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3 комментария

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Лиллард унижатель!
Так-то Попович первым начал давать отдых звездам в мусорной регулярке. По сути он отец основатель ныне популярного "управление нагрузкой"
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