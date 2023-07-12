Виктор Вембаньяма: «Баскетбол в НБА не такой жесткий, как в Европе»

Первый номер драфта-2023 после двух матчей Летней лиги признался, что баскетбол в Европе гораздо более силовой.

«Во-первых, площадка здесь более открытая. Игра быстрее, но не такая жесткая. На мне часто фолят, но не так часто. Не сравнить с Европой. Здесь игроки просто летают. Там больше играют на земле, толкаются, ставят спину.

Здесь отличные спортсмены, лучшие в мире. Гораздо больше талантливых игроков. Но мне так больше нравится», – сказал новичок «Сан-Антонио».

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