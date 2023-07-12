Виктор Вембаньяма: «Баскетбол в НБА не такой жесткий, как в Европе»

Теги Сан-Антонио НБА Летняя лига НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма после двух матчей Летней лиги признался, что баскетбол в Европе гораздо более силовой.

«Во-первых, площадка здесь более открытая. Игра быстрее, но не такая жесткая. На мне часто фолят, но не так часто. Не сравнить с Европой. Здесь игроки просто летают. Там больше играют на земле, толкаются, ставят спину.

Здесь отличные спортсмены, лучшие в мире. Гораздо больше талантливых игроков. Но мне так больше нравится», – сказал новичок «Сан-Антонио».

Дождались: Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол в форме «Сан-Антонио». Получилось… как-то вяло

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5 комментариев

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Nikita Dorodenko
Вембаньяма: «Игроки НБА мягкие, как г***о»
+14
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Andy
Перед звездами тут принято разбегаться и раздвигаться. Поэтому я здесь.
+5
-1
+4
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GoldenMolden
Блин..его уже очень много,еще играть то не начал....предлагаю выводы все по нему делать ближе к новому году
+1
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Артем Шелудков
Слишком мало новостей про Вембаньяну, нужно еще больше
0
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quznez
Ответ GoldenMolden
Блин..его уже очень много,еще играть то не начал....предлагаю выводы все по нему делать ближе к новому году
40 статей про Вембу и только в июле. До начала сезона 3,5 месяца, памагите 😬
0
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