Глен Дэвис – про Вембаньяму: «Парнишка был похож на маленького олененка Бэмби. Он мягкий»

Чемпион НБА-2008 Глен Дэвис остался не впечатлен физическими кондициями первого номера драфта-2023 .

«С ростом мне бы, наверное, пришлось тяжело, но тело? Как сердцевина помидора – он мягкий. Парнишка был похож на маленького олененка Бэмби, маленького жирафа.

Не думаю, что он смог бы выдержать всю эту боль [от игры против меня]. Я бы точно продавил его», – заявил Дэвис.

Кайл Лаури в «Кливленде», Марк Газоль в «Хьюстоне», Майкл Редд в «Далласе»? Было и такое – но лишь несколько дней



23 великие фотографии Майкла Джордана



Кто заработал больше всех за карьеру в НБА

