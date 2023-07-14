Глен Дэвис – про Вембаньяму: «Парнишка был похож на маленького олененка Бэмби. Он мягкий»
Чемпион НБА-2008 Глен Дэвис остался не впечатлен физическими кондициями первого номера драфта-2023 Виктора Вембаньямы.
«С ростом мне бы, наверное, пришлось тяжело, но тело? Как сердцевина помидора – он мягкий. Парнишка был похож на маленького олененка Бэмби, маленького жирафа.
Не думаю, что он смог бы выдержать всю эту боль [от игры против меня]. Я бы точно продавил его», – заявил Дэвис.
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