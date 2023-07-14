Глен Дэвис – про Вембаньяму: «Парнишка был похож на маленького олененка Бэмби. Он мягкий»

Теги Сан-Антонио НБА Глен Дэвис Летняя лига НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Чемпион НБА-2008 Глен Дэвис остался не впечатлен физическими кондициями первого номера драфта-2023 Виктора Вембаньямы.

«С ростом мне бы, наверное, пришлось тяжело, но тело? Как сердцевина помидора – он мягкий. Парнишка был похож на маленького олененка Бэмби, маленького жирафа.

Не думаю, что он смог бы выдержать всю эту боль [от игры против меня]. Я бы точно продавил его», – заявил Дэвис.

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4 комментария

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ID89
Я бы мнение Аренаса на счет мягкости послушал
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ryy
Вряд-ли представилась бы такая возможность, при нынешнем баскетболе Глен скорее бы играл в пуэрто-рико
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Андрей Игроков
в то же время Вемба который сам заявляет, что в НБА не так жестко играют как в Европе)
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Cubs-V
Да конечно продавил бы... А дальше что?
Убежал бы, как это сделал в 29 лет из НБА?
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