Виктор Вембаньяма во время игры подписал мяч юному болельщику

Теги Сан-Антонио НБА болельщики Летняя лига НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма не участвовал в сегодняшнем матче Летней лиги против «Вашингтона» (96:85), но присутствовал на скамейке команды.

Во время игры французский форвард увидел на трибуне юного болельщика с плакатом, на котором по-французски было написано «Не могли бы вы подписать мой мяч?» Баскетболист выполнил просьбу и расписался на мяче болельщика.

Вембаньяма был выбран под 1-м номером драфта этого года.

Дождались: Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол в форме «Сан-Антонио». Получилось… как-то вяло

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2 комментария

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Sega 2
Когда я заходил прочитать эту новость, то подумал, что он во время данка или блок-шота подписывал мяч. А тут сидит на скамейке во время тренировочной игры и раздаёт автографы.
Вопрос к авторам этой новости: вы всегда будете подобный отстой выкладывать за отдельную новость или действительно что-то интересное?
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edem_sandlar
Я так понимаю, больше в лиге никто мячи не подписывает?
Иначе необъяснимо, почему про это новостей нет
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