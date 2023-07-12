Виктор Вембаньяма во время игры подписал мяч юному болельщику

Новичок «Сан-Антонио» не участвовал в сегодняшнем матче Летней лиги против «Вашингтона» (96:85), но присутствовал на скамейке команды.

Во время игры французский форвард увидел на трибуне юного болельщика с плакатом, на котором по-французски было написано «Не могли бы вы подписать мой мяч?» Баскетболист выполнил просьбу и расписался на мяче болельщика.

Вембаньяма был выбран под 1-м номером драфта этого года.

Дождались: Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол в форме «Сан-Антонио». Получилось… как-то вяло