Виктор Вембаньяма во время игры подписал мяч юному болельщику
Новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма не участвовал в сегодняшнем матче Летней лиги против «Вашингтона» (96:85), но присутствовал на скамейке команды.
Во время игры французский форвард увидел на трибуне юного болельщика с плакатом, на котором по-французски было написано «Не могли бы вы подписать мой мяч?» Баскетболист выполнил просьбу и расписался на мяче болельщика.
Вембаньяма был выбран под 1-м номером драфта этого года.
Дождались: Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол в форме «Сан-Антонио». Получилось… как-то вяло
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