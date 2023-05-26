Ричард Джефферсон: «Бостон» станет первой командой НБА, которая отыграется с 0-3»

Теги Бостон Майами Ричард Джефферсон НБА НБА плей-офф Баскетбол

Чемпион НБА в составе «Кливленда», эксперт ESPN Ричард Джефферсон выразил мнение, что «Бостону» удастся победить «Майами» в финале Восточной конференции.

«Селтикс» начали серию с 0-3, после чего одержали две победы – 116:99 и 110:97.

«Это будут «Селтикс».

«Бостон» станет первой командой в истории НБА, которая отыграется с 0-3», – считает Джефферсон.

В НБА еще никому не удавалось отыграться с 0-3 в серии плей-офф (0-150 за всю историю).

Шестая встреча противостояния состоится в субботу в Майами.

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6 комментариев

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Nikita Shevchenko
Господи, да дайте хотя бы 3-3 сделать, бегут впереди паровоза.
+7
-1
+6
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Оба штрафных Гранта Уильямса
Ответ Nikita Shevchenko
Господи, да дайте хотя бы 3-3 сделать, бегут впереди паровоза.
Мой ник - тому подтверждение. Don’t say GOP until you jump over!
+7
-2
+5
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Jazzzz
Ответ Иван Гульмеш
НИКТО не отыгрался, а Бостон с физруком и чокерами на главных звездах вдруг сможет 🤣
Так это же идеальный голливудский сценарий!)
☘️🤞🏼
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Сергей Орлов
После 3-1 тоже появилось такое ощущение.
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andrew fillini
Джефферсон мечтает по-крупному
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