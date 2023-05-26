Чемпион НБА в составе «Кливленда», эксперт ESPN Ричард Джефферсон выразил мнение, что « » удастся победить «Майами» в финале Восточной конференции.

«Селтикс» начали серию с 0-3, после чего одержали две победы – 116:99 и 110:97.

«Это будут «Селтикс».

«Бостон» станет первой командой в истории НБА, которая отыграется с 0-3», – считает Джефферсон.

В НБА еще никому не удавалось отыграться с 0-3 в серии плей-офф (0-150 за всю историю).

Шестая встреча противостояния состоится в субботу в .

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