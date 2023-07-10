Патрик Беверли о том, как оставить Хардена в команде: «Джеймс, я люблю тебя. Оставайся»
Разыгрывающий Патрик Беверли впервые пообщался с прессой после перехода в «Филадельфию».
Защитника спросили, что он скажет Джеймсу Хардену, чтобы уговорить его остаться в команде. Ранее Харден запросил обмен.
«Джеймс, я люблю тебя. Оставайся.
Если серьезно, Джеймс мой хороший друг. Очень, очень хороший друг. Наши мамы лучшие друзья. Первые 6 лет в НБА я провел вместе с ним в «Хьюстоне», мы знаем друг друга. Так что мне уже не терпится начать играть. Он знает, что я здесь, так что...» – ответил Беверли.
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