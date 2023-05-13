Данк Данте Экзама через Джоэла Боломбоя – лучший момент сезона Евролиги-2022/23
По итогам опроса болельщиков данк защитника «Партизана» Данте Экзама через центрового «Олимпиакоса» Джоэла Боломбоя признан лучшим моментом сезона Евролиги-22/23.
Эпизод случился во время матча 30-тура регулярного чемпионата.
В начале четвертой четверти Экзам получил мяч на периметре, обошел Яннулиса Ларендзакиса и вколотил сверху одной рукой с сопротивлением Боломбоя.
Данк Экзама обошел по количеству голосов болельщиков победный бросок защитника «Олимпиакоса» Костаса Слукаса в 3-м матче серии плей-офф против «Фенербахче».
Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться
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