Данк Данте Экзама через Джоэла Боломбоя – лучший момент сезона Евролиги-2022/23

По итогам опроса болельщиков данк защитника «Партизана» через центрового «Олимпиакоса» признан лучшим моментом сезона Евролиги-22/23.

Эпизод случился во время матча 30-тура регулярного чемпионата.

В начале четвертой четверти Экзам получил мяч на периметре, обошел Яннулиса Ларендзакиса и вколотил сверху одной рукой с сопротивлением Боломбоя.

Данк Экзама обошел по количеству голосов болельщиков победный бросок защитника « » в 3-м матче серии плей-офф против «Фенербахче».

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