Данк Данте Экзама через Джоэла Боломбоя – лучший момент сезона Евролиги-2022/23

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос видео Костас Слукас Данте Экзам Джоэл Боломбой Баскетбол

По итогам опроса болельщиков данк защитника «Партизана» Данте Экзама через центрового «Олимпиакоса» Джоэла Боломбоя признан лучшим моментом сезона Евролиги-22/23.

Эпизод случился во время матча 30-тура регулярного чемпионата.

В начале четвертой четверти Экзам получил мяч на периметре, обошел Яннулиса Ларендзакиса и вколотил сверху одной рукой с сопротивлением Боломбоя.

Данк Экзама обошел по количеству голосов болельщиков победный бросок защитника «Олимпиакоса» Костаса Слукаса в 3-м матче серии плей-офф против «Фенербахче».

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