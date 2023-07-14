Горан Драгич: «В лиге царит ожидание, куда решит перейти Лиллард. Все находятся на низком старте»

Разыгрывающий Горан Драгич рассказал о ситуации на рынке свободных агентов в интервью Siol.net.

«Сейчас в лиге царит ожидание, куда решит перейти , так что все находятся на низком старте. Когда это станет известно, откроется движение и для других игроков.

Я веду переговоры несколькими клубами, но гораздо больше будет известно через несколько дней, когда появятся новости. Вот увидите», – поделился Драгич.

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