Горан Драгич: «В лиге царит ожидание, куда решит перейти Лиллард. Все находятся на низком старте»
Разыгрывающий Горан Драгич рассказал о ситуации на рынке свободных агентов в интервью Siol.net.
«Сейчас в лиге царит ожидание, куда решит перейти Дэмиан Лиллард, так что все находятся на низком старте. Когда это станет известно, откроется движение и для других игроков.
Я веду переговоры несколькими клубами, но гораздо больше будет известно через несколько дней, когда появятся новости. Вот увидите», – поделился Драгич.
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