Горан Драгич: «В лиге царит ожидание, куда решит перейти Лиллард. Все находятся на низком старте»

Теги возможные переходы Майами Портленд НБА Горан Драгич Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий Горан Драгич рассказал о ситуации на рынке свободных агентов в интервью Siol.net.

«Сейчас в лиге царит ожидание, куда решит перейти Дэмиан Лиллард, так что все находятся на низком старте. Когда это станет известно, откроется движение и для других игроков.

Я веду переговоры несколькими клубами, но гораздо больше будет известно через несколько дней, когда появятся новости. Вот увидите», – поделился Драгич.

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4 комментария

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бредихин
Ответ Oleg Olegov
Ну, в Урал-Грейт к Чикалкину, наверно, куда ещё.
Чикалкин укладывал конечно в свое время очень прилично
+7
0
+7
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Roman Boroveev
А есть же вероятность, что до дедлайна зимой будут торговаться им?
А Хардена не ждут обмена?
+2
0
+2
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Oleg Olegov
Ну, в Урал-Грейт к Чикалкину, наверно, куда ещё.
+3
-2
+1
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diter
"Сейчас в лиге царит ожидание, куда решит перейти Дэмиан Лиллард" ??? "Куда"??? А как же все новости с этого сайта: "Агент Дэмиана Лилларда Аарон Гудвин подтвердил, что разыгрывающий «Портленда» не рассматривает другие варианты продолжения карьеры, кроме «Майами»" ... Sportsnaut сообщает, что в случае обмена в другую команду Лиллард просто не приедет на предсезонные сборы команды. "Он просто не поедет. Он просто не явится в тренировочный лагерь"" ... Агент Дэмиана Лилларда Аарон Гудвин подтвердил, что разыгрывающий «Портленда» не рассматривает другие варианты продолжения карьеры, кроме «Майами»"...
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