Виктор Вембаньяма: «На ближайшее 2-3 месяца скроюсь от прессы. Это время должно изменить мою жизнь»

Центровой « » заявил, что в оставшееся до первого сезона в время собирается активно тренироваться.

«Я пропускаю чемпионат мира, у меня будет 2-3 месяца. Это время должно изменить мою жизнь.

Если честно, собираюсь скрыться от прессы на эти месяцы», – заявил 19-летний француз.

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