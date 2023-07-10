Виктор Вембаньяма: «На ближайшее 2-3 месяца скроюсь от прессы. Это время должно изменить мою жизнь»

Теги Сан-Антонио НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Виктор Вембаньяма Баскетбол

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма заявил, что в оставшееся до первого сезона в НБА время собирается активно тренироваться.

«Я пропускаю чемпионат мира, у меня будет 2-3 месяца. Это время должно изменить мою жизнь.

Если честно, собираюсь скрыться от прессы на эти месяцы», – заявил 19-летний француз.

После всех приключений с Бритни Спирс, бейсболом и метро Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол. Получилось… как-то вяло

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10 комментариев

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Misson
Ответ JuVero
тогда придется не играть вообще))
До октября игр и не будет. Дом - тренировочный зал, зал - дом. На этом маршруте можно избегать назойливости прессы до начала сезона. С началом сезона, конечно, ажиотаж снова возрастет, и от интервью и камер полностью скрыться будет невозможно.
+5
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Stranfio
Ну вот есть 2-3 месяца подготовки, слишком много хайпа и давления на него. Пускай просто займется тренировками и как раз к середине сезона посмотрим на него. Но нет, всем же хочется, чтобы он сломался и т.д.
+4
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dev0
Очень сырой и неуклюжий, мяч из рук выбивают, с координацией есть проблемы. За год может освоиться, привыкнуть к ритму игры и адаптироваться к реалиям НБА. Пока все нормально. Главное, без травм.
+7
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Рус Киссенжер
нелегко скрыть на 3 месяца 2.24.
+3
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<~Inter~>
Ответ Misson
До октября игр и не будет. Дом - тренировочный зал, зал - дом. На этом маршруте можно избегать назойливости прессы до начала сезона. С началом сезона, конечно, ажиотаж снова возрастет, и от интервью и камер полностью скрыться будет невозможно.
плюс минимум соц сетей поможет работать без дурных мыслей
+2
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Алексей Дольский
Ответ Misson
До октября игр и не будет. Дом - тренировочный зал, зал - дом. На этом маршруте можно избегать назойливости прессы до начала сезона. С началом сезона, конечно, ажиотаж снова возрастет, и от интервью и камер полностью скрыться будет невозможно.
да мне кажется ему и дома зал устроят какой надо)
+2
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Misha_Sapunov
Ответ dev0
Очень сырой и неуклюжий, мяч из рук выбивают, с координацией есть проблемы. За год может освоиться, привыкнуть к ритму игры и адаптироваться к реалиям НБА. Пока все нормально. Главное, без травм.
чел 224 см, забивает фейд с разворота. неуклюжий!)) может вести мяч, дриблинг есть. какой неуклюжий!)
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JuVero
тогда придется не играть вообще))
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quznez
Бритни: подержите моё пиво.
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Ktuga
Нескоординированный, очевидные проблемы с балансом. Теряет равновесие от малейшего столкновения. Очевидно не привык ещё к размерам тела. Плохой выбор броска. Из плюсов - мягкая кисть. То есть, броски без сопротивления идут на ура.
Сложно экстраполировать, что из него получится. На данный момент ближе всего выглядит Порзингис. Но впечатление, что лучше бы ему год пропустить и подтянуть физику, скорость принятия решений и понимание.
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