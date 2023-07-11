Агент Вембаньямы о телосложении игрока: «Карим играл до 41 года. Это путь, по которому мы хотим идти»

Буна Ндиайе, агент первого номера драфта НБА Виктора Вембаньямы, отреагировал на опасения по поводу телосложения игрока « ».

«Мы фокусируемся на крепости, надежности. Мы были очень рады, когда Виктор связался , который играл до 41 года. Это путь, по которому мы хотим идти.

Я очень рад, что они связывались. У них похожий тип телосложения. Карим не был могучим. Виктор подвижнее и выше Карима», – заявил Ндиайе.

19-летний француз при росте 222 см весит 109 кг.

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