Агент Вембаньямы о телосложении игрока: «Карим играл до 41 года. Это путь, по которому мы хотим идти»
Буна Ндиайе, агент первого номера драфта НБА Виктора Вембаньямы, отреагировал на опасения по поводу телосложения игрока «Сан-Антонио».
«Мы фокусируемся на крепости, надежности. Мы были очень рады, когда Виктор связался Каримом Абдул-Джаббаром, который играл до 41 года. Это путь, по которому мы хотим идти.
Я очень рад, что они связывались. У них похожий тип телосложения. Карим не был могучим. Виктор подвижнее и выше Карима», – заявил Ндиайе.
19-летний француз при росте 222 см весит 109 кг.
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