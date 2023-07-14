Док Риверс о продолжении тренерской карьеры: «Не знаю. Наслаждаюсь жизнью»

Тренерское будущее остается под вопросом.

Риверс рассказал репортеру TMZ на улице, что проводит «феноменальное лето». «Не знаю, буду ли тренировать. Наслаждаюсь жизнью», – ответил специалист. На вопрос, получал ли он предложения от других команд, Риверс отрезал: «Наслаждаюсь жизнью».

Специалист покинул «Филадельфию» после 3 сезонов с командой в этом мае. «Сиксерс» вылетели во втором раунде плей-офф от «Бостона» (3-4).

Кайл Лаури в «Кливленде», Марк Газоль в «Хьюстоне», Майкл Редд в «Далласе»? Было и такое – но лишь несколько дней

23 великие фотографии Майкла Джордана

Кто заработал больше всех за карьеру в НБА