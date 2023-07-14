Док Риверс о продолжении тренерской карьеры: «Не знаю. Наслаждаюсь жизнью»

Теги Док Риверс Филадельфия НБА Баскетбол

Тренерское будущее Дока Риверса остается под вопросом.

Риверс рассказал репортеру TMZ на улице, что проводит «феноменальное лето». «Не знаю, буду ли тренировать. Наслаждаюсь жизнью», – ответил специалист. На вопрос, получал ли он предложения от других команд, Риверс отрезал: «Наслаждаюсь жизнью».

Специалист покинул «Филадельфию» после 3 сезонов с командой в этом мае. «Сиксерс» вылетели во втором раунде плей-офф от «Бостона» (3-4).

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1 комментарий

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Tim Timson
хорошая новость для лиги)
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