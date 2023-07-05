Док Риверс – Патрику Беверли: «Если бы ты был у меня в прошлом сезоне, мы были бы другой командой»

Теги Док Риверс Филадельфия НБА Патрик Беверли Баскетбол

По словам Патрика Беверли, бывший главный тренер «Филадельфии» Док Риверс рад переходу защитника в «Сиксерс».

«Я рад, что ты попал в «Филадельфию». Ты им нужен. Тебе будет хорошо с Джоэлом Эмбиидом и Джеймсом Харденом. Если бы ты был у меня в прошлом сезоне, мы были бы другой командой», – передает слова Риверса Беверли.

Беверли подпишет с «Филадельфией» однолетний контракт на 3,2 млн долларов. С 2017 по 2021 год он выступал за «Клипперс» под руководством Риверса.

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6 комментариев

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pele_kan
Был бы у меня такой Пэт, я, может, и не женился бы никогда.
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Tim Timson
Ответ Александр Спирин
Такера жёстко опустил Док.
Такер только мамку Дюранта может злить). сдал старик
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Александр Спирин
Такера жёстко опустил Док.
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Asanov
Ответ Александр Спирин
В САСШ ваш союз вполне бы зарегистрировали. Там подобное приветствуется.
Классику знать надо)
0
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Ali Kurainov 2.0
Ответ Александр Спирин
Такера жёстко опустил Док.
Такер теперь опущенный? Все понятно. Пацаны, Такеру руку больше не жмем
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