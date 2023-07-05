Док Риверс – Патрику Беверли: «Если бы ты был у меня в прошлом сезоне, мы были бы другой командой»

По словам , бывший главный тренер «Филадельфии» рад переходу защитника в «Сиксерс».

«Я рад, что ты попал в «Филадельфию». Ты им нужен. Тебе будет хорошо с Джоэлом Эмбиидом и Джеймсом Харденом. Если бы ты был у меня в прошлом сезоне, мы были бы другой командой», – передает слова Риверса Беверли.

Беверли подпишет с «Филадельфией» однолетний контракт на 3,2 млн долларов. С 2017 по 2021 год он выступал за «Клипперс» под руководством Риверса.

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