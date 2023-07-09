Джордан Пул: «Карри и Томпсон – два величайших снайпера всех времен»

Теги Голден Стэйт НБА Вашингтон Стефен Карри Клэй Томпсон Джордан Пул Баскетбол

Защитник «Вашинтона» Джордан Пул рассказал о своих отношениях с бывшими партнерами по команде Стефеном Карри и Клэем Томпсоном («Голден Стэйт»).

«Лично я считаю, что это два величайших снайпера всех времен.

Я многому научился у них на тренировках, в матчах, в турах, чему невозможно научиться, не играя в одной команде. И я благодарен за это.

Кроме того, у нас сложились такие отношения, что я могу спросить их о чем угодно. Могу написать сообщение Стефу, могу написать сообщению Клэю. Могу позвонить им и просто поговорить. Так что это никуда не денется», – сказал Пул.

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4 комментария

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carmelo hot sause
Вполне взрослые высказывания у Пула в последних интервью. Не знаю, что за стёб в комментах. Либо повзрослел, либо пиар служба поработала
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