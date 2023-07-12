Обозреватель Джейсон Думас: «Пул хотел, чтобы «Уорриорз» относились к нему как к Карри, Томпсону и Грину»

Обозреватель « » Джейсон Думас раскрыл еще одну причину решения клуба обменять защитника .

«Удар Дрэймонда Грина был чем-то вроде вишенки на торте, но задолго до этого во время сезона появилось какое-то гноение, которое не имело никакого отношения к удару.

Пул хотел больше игрового времени. Он хотел выходить в стартовой пятерке, он хотел роль в команде. Справедливо это или нет, но он хотел, чтобы к нему относились как с , Клэю Томпсону и Дрэймонду Грину. Он заметил, что отношение не было равным, и ему это не нравилось», – рассказал Думас.

Лаури в «Кливленде», Марк Газоль в «Хьюстоне», Майкл Редд в «Далласе» – в НБА было много неудачных оффер-шитов (нет, это не ругательство)