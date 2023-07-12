Обозреватель Джейсон Думас: «Пул хотел, чтобы «Уорриорз» относились к нему как к Карри, Томпсону и Грину»

Теги Голден Стэйт НБА Вашингтон Стефен Карри Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Джордан Пул Баскетбол

Обозреватель «Голден Стэйт» Джейсон Думас раскрыл еще одну причину решения клуба обменять защитника Джордана Пула.

«Удар Дрэймонда Грина был чем-то вроде вишенки на торте, но задолго до этого во время сезона появилось какое-то гноение, которое не имело никакого отношения к удару.

Пул хотел больше игрового времени. Он хотел выходить в стартовой пятерке, он хотел роль в команде. Справедливо это или нет, но он хотел, чтобы к нему относились как с Стефу Карри, Клэю Томпсону и Дрэймонду Грину. Он заметил, что отношение не было равным, и ему это не нравилось», – рассказал Думас.

Лаури в «Кливленде», Марк Газоль в «Хьюстоне», Майкл Редд в «Далласе» – в НБА было много неудачных оффер-шитов (нет, это не ругательство)

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
copti_san
Короче Пул всеми намёками давал понять, что входит в категорию тех, кто предпочитает быть первым парнем на деревне, чем на задворках команды-династии. Так что можно даже порадоваться за него наверное, тем более гайка уже есть
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ann Tretiakova
Ответ PersonalJesuss
челик похоже в параллельной реальности живет...
в какой реальности он живет ?)
спорт --это соревнования лучших ! не тех кто был лучше 3...4 года назад! а сегодня..
ок стефф..тут без вариантов !)
ок Грин ! он делает свою работу хорошу.
томпсом ? даже не смотря на то что болею за ГСВ уже сезонов ...4...5...6...и видел этого в лучший форме ....Но увы для меня Клэй уже закончился как топ игрок !

ты предлагаешь держать игроков в команде за былые заслуги? Ну ок ... да ,я не против ...Но тогда ни о каких высоких результатах не стоит даже и думать (((

ГСВ явно нужно избавиться от Клэя....что бы двигаться вперед((

Но клуб решил дать ветеранам закончить карьеру в клубе,который они прославили ! Ок ,это их решения...имеют право!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий