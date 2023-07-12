Обозреватель Джейсон Думас: «Пул хотел, чтобы «Уорриорз» относились к нему как к Карри, Томпсону и Грину»
Обозреватель «Голден Стэйт» Джейсон Думас раскрыл еще одну причину решения клуба обменять защитника Джордана Пула.
«Удар Дрэймонда Грина был чем-то вроде вишенки на торте, но задолго до этого во время сезона появилось какое-то гноение, которое не имело никакого отношения к удару.
Пул хотел больше игрового времени. Он хотел выходить в стартовой пятерке, он хотел роль в команде. Справедливо это или нет, но он хотел, чтобы к нему относились как с Стефу Карри, Клэю Томпсону и Дрэймонду Грину. Он заметил, что отношение не было равным, и ему это не нравилось», – рассказал Думас.
Лаури в «Кливленде», Марк Газоль в «Хьюстоне», Майкл Редд в «Далласе» – в НБА было много неудачных оффер-шитов (нет, это не ругательство)
спорт --это соревнования лучших ! не тех кто был лучше 3...4 года назад! а сегодня..
ок стефф..тут без вариантов !)
ок Грин ! он делает свою работу хорошу.
томпсом ? даже не смотря на то что болею за ГСВ уже сезонов ...4...5...6...и видел этого в лучший форме ....Но увы для меня Клэй уже закончился как топ игрок !
ты предлагаешь держать игроков в команде за былые заслуги? Ну ок ... да ,я не против ...Но тогда ни о каких высоких результатах не стоит даже и думать (((
ГСВ явно нужно избавиться от Клэя....что бы двигаться вперед((
Но клуб решил дать ветеранам закончить карьеру в клубе,который они прославили ! Ок ,это их решения...имеют право!