Лука Дончич и Горан Драгич – в расширенной заявке сборной Словении на ЧМ-2023

Сборная Словении объявила расширенный состав команды на предстоящий чемпионат мира по баскетболу 2023 года.

В заявку вошли 20 игроков, включая суперзвезду «Далласа» , разыгрывающего «Милуоки» и форварда «Денвера» .

Словения попала в группу F и сыграет с Кабо-Верде, Грузией и Венесуэлой на острове Окинава, Япония.

Расширенный состав сборной Словении: Яка Блажич («Бахчешехир»), Саса Циани, Влатко Чанчар («Денвер»), Якоб Чебашек, Жига Димец, Лука Дончич («Даллас»), Зоран Драгич («Милуоки»), («Партизан»), Грегор Хроват («Дижон»), Урбан Клавжар («Мурсия»), Альяж Кунц, Миха Лапорник, Юрий Мацура, Блаж Махкович, («Коньяспор»), Алексей Николич («Гран-Канария»), Бине Препелич, Клемен Препелич, Жига Самар («Альба»), Майк Тоби («Барселона»).

Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремер участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»

Новицки, Йокич или Яннис? 25 лучших европейцев в НБА

50 главных свободных агентов НБА-2023