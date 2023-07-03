Лука Дончич и Горан Драгич – в расширенной заявке сборной Словении на ЧМ-2023

Теги сборная Словении НБА Горан Драгич Яка Блажич Клемен Препелич Алексей Николич Лука Дончич Влатко Чанчар Миха Лапорник Жига Димец Джордан Морган Жига Самар Блаж Махковиц Грегор Хроват Юрий Мацура Якоб Чебашек Грегор Глас Урбан Клавжар Баскетбол

Сборная Словении объявила расширенный состав команды на предстоящий чемпионат мира по баскетболу 2023 года.

В заявку вошли 20 игроков, включая суперзвезду «Далласа» Луку Дончича, разыгрывающего «Милуоки» Горана Драгича и форварда «Денвера» Влатко Чанчара.

Словения попала в группу F и сыграет с Кабо-Верде, Грузией и Венесуэлой на острове Окинава, Япония.

Расширенный состав сборной Словении: Яка Блажич («Бахчешехир»), Саса Циани, Влатко Чанчар («Денвер»), Якоб Чебашек, Жига Димец, Лука Дончич («Даллас»), Зоран Драгич («Милуоки»), Грегор Глас («Партизан»), Грегор Хроват («Дижон»), Урбан Клавжар («Мурсия»), Альяж Кунц, Миха Лапорник, Юрий Мацура, Блаж Махкович, Джордан Морган («Коньяспор»), Алексей Николич («Гран-Канария»), Бине Препелич, Клемен Препелич, Жига Самар («Альба»), Майк Тоби («Барселона»).

Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремер участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»

Новицки, Йокич или Яннис? 25 лучших европейцев в НБА

50 главных свободных агентов НБА-2023

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Расс
Порвут США в плейофф
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zastup
🥇
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий