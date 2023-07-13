Сборная Бразилии объявила расширенный состав на чемпионат мира-2023

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Сборная Бразилии объявила расширенный состав команды на предстоящий чемпионат мира-2023, который пройдет в Японии, Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

В список из 16 имен вошли как опытные баскетболисты, так и молодые перспективные игроки.

Расширенный состав сборной Бразилии:

Марселиньо Уэртас («Тенерифе»), Ягу Матеуш («Ульм»), Раул Нето («Кливленд»), Джордж де Паула («Франка»), Витор Бените («Гран-Канария»), Ги Сантос («Голден Стэйт»), Леонардо Мейндл («Клуж»), Диди Лозада («Фламенго»), Рейнан Камило («Франка»), Габриэль Жау («Фламенго»), Лукас Диас («Франка»), Бруно Кабокло («Венеция»), Тим Соарес («Гуайнабо»), Марсио Сантос («Франка»), Фелипе дос Анжос («Андорра»), Кристиано Фелисио («Гранада»).

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