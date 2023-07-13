Сборная Бразилии объявила расширенный состав на чемпионат мира-2023

Сборная Бразилии объявила расширенный состав команды на предстоящий чемпионат мира-2023, который пройдет в Японии, Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

В список из 16 имен вошли как опытные баскетболисты, так и молодые перспективные игроки.

Расширенный состав сборной Бразилии:

(«Тенерифе»), Ягу Матеуш («Ульм»), («Кливленд»), Джордж де Паула («Франка»), Витор Бените («Гран-Канария»), («Голден Стэйт»), («Клуж»), Диди Лозада («Фламенго»), Рейнан Камило («Франка»), Габриэль Жау («Фламенго»), Лукас Диас («Франка»), Бруно Кабокло («Венеция»), Тим Соарес («Гуайнабо»), Марсио Сантос («Франка»), Фелипе дос Анжос («Андорра»), («Гранада»).

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