Радослав Нестерович покинул Федерацию баскетбола Словении в преддверии чемпионата мира

Радослав Нестерович ушел с поста генерального секретаря Федерации баскетбола Словении.

Нестерович занимал эту должность с 3 ноября 2014 года. Он присоединился к федерации 16 июня 2012 года, став вице-президентом организации, которую в то время возглавлял президент Роман Волчич.

Словения примет участие в предстоящем чемпионате мира, который стартует 25 августа, и сыграет в группе F на Окинаве, Япония, вместе с Кабо-Верде, Грузией и Венесуэлой.

Кайл Лаури в «Кливленде», Марк Газоль в «Хьюстоне», Майкл Редд в «Далласе» – в НБА было много неудачных оффер-шитов (нет, это не ругательство)