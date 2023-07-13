Саванна Джеймс: «Никто не сделал для баскетбола больше, чем Леброн Джеймс»

Саванна Джеймс, жена 4-кратного чемпиона НБА Леброна Джеймса, вместе с детьми вышла на сцену во время церемонии ESPY.

«Я считаю, что Леброн Джеймс – самый крутой из всех, кто когда-либо выходил на баскетбольную площадку. Никто не работает больше. Никто не переживает больше. И никто не сделал для баскетбола больше, чем Леброн Джеймс», – заявила Джеймс.

19-кратный участник Матча всех звезд был удостоен награды «Рекордное выступление». В этом сезоне Джеймс обошел легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и поднялся на первое место в истории НБА по этому показателю.

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