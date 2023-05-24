Факундо Кампаццо об отношении Николы Йокича к тренировкам: «Он приходит первым и уходит последним»

Теги Денвер НБА Факундо Кампаццо Никола Йокич Баскетбол

Бывший разыгрывающий «Денвера» Факундо Кампаццо рассказал, как усердно тренируется сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич.

«После каждого матча он идет в спортзал. Независимо от того, сколько минут он играл, 30 или 38, сразу после окончания матча он снимает майку, надевает тренировочную форму и направляется в спортзал. Неважно, девять или десять вечера — он живет в спортзале. 

Он приходит первым и уходит последним. Так что здесь нет никакой удачи. Он лучший во всех аспектах на протяжении последних четырех лет. Сейчас у них все встало на свои места, как с игроками вокруг него, так и с тренерами, поэтому они играют на очень высоком уровне», – сказал аргентинец.

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6 комментариев

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Nikita1981
- Почему в Югославии такой хороший баскетбол?
- Потому что 1 января в Югославии работают только светофоры и баскетболисты!
+8
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МЗ
Фагундо прикольный был, иногда пасы-шедевры выдавал.
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pele_kan
Ответ МЗ
Фагундо прикольный был, иногда пасы-шедевры выдавал.
да, мелковат он правда. Помню как болел за Наггетс в 21 году когда они с Санз играли, там его раздевали все подряд включая невысокого СиПи3.
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osipovdmitry
Украли в Джокера 3 мвп…
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nata shima
Я думаю он преукрашивает. Ёкич идёт в спортзал что бы отработать гигантский бурек и ведро колы.
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