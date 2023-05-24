Факундо Кампаццо об отношении Николы Йокича к тренировкам: «Он приходит первым и уходит последним»

Бывший разыгрывающий « » рассказал, как усердно тренируется сербский центровой «Наггетс» .

«После каждого матча он идет в спортзал. Независимо от того, сколько минут он играл, 30 или 38, сразу после окончания матча он снимает майку, надевает тренировочную форму и направляется в спортзал. Неважно, девять или десять вечера — он живет в спортзале.

Он приходит первым и уходит последним. Так что здесь нет никакой удачи. Он лучший во всех аспектах на протяжении последних четырех лет. Сейчас у них все встало на свои места, как с игроками вокруг него, так и с тренерами, поэтому они играют на очень высоком уровне», – сказал аргентинец.

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