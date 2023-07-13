Мозес Браун продемонстрировал необычную технику штрафного броска

Теги Торонто НБА видео Летняя лига НБА Мозес Браун Баскетбол

Центровой «Торонто» Мозес Браун во время матча Летней лиги против «Детройта» (90:94) продемонстрировал необычную технику броска с линии штрафных.

Браун завершил встречу с 13 очками (5 из 7 с игры, 3 из 5 с линии), 8 подборами, 2 передачами, 3 блок-шотами и 1 перехватом.

В прошлом сезоне 23-летний центровой выступал за «Клипперс» и «Бруклин».

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